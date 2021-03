Pénurie de puces : plusieurs constructeurs automobiles réduisent leur production

Les constructeurs automobiles font actuellement face à une pénurie mondiale de puces semi-conducteurs. Cette pénurie serait non seulement dû à une forte hausse de la demande en puces, de la part de l’industrie de l’électronique grand public mais aussi en raison du boycott des entreprises technologiques chinoises.

Des bénéfices en baissent d’au moins 2 milliards de dollars pour les constructeurs automobiles

Le groupe automobile multinational Stellantis, et le constructeur de véhicules électriques Nio sont les derniers constructeurs à avoir annoncé la réduction de leur production à cause de cette pénurie de puces. Avant eux, les constructeurs automobiles Ford, Honda, General Motors, Volkswagen et Nissan ont également annoncé qu’ils suspendaient ou réduisaient la production dans leurs usines.

A noter que cette réduction de production n’est pas sans conséquence sur le portefeuille des constructeurs. Nio, qui est l’un des principaux rivaux de Tesla en Chine, a déclaré avoir baissé ses prévisions de livraison pour le premier trimestre de 1 000 véhicules. Et il ne serait pas le seul à être dans cette situation. Selon la société de recherche AutoForecast Solutions, cette pénurie de puces a coûté 130 000 voitures à l’industrie automobile mondiale, dont la plus grosse perte est ressentie en Amérique du Nord avec 74 000 véhicules perdues, contre 35 000 pertes en Europe.

Côté chiffre d’affaires, Ford s’attend déjà à une baisse de 2,5 milliards de dollars sur ses bénéfices en 2021 tandis que General Motors estime quant à lui que cette crise pourrait lui faire perdre jusqu’à 2 milliards de dollars.