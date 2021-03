Orange : l’application Disney+ en approche sur les décodeurs

Les décodeurs d’Orange s’apprêtent à accueillir l’application Disney+. Ils ont déjà le droit à une chaîne linéaire (depuis novembre), mais il y a des limitations. Une « vraie » application va faciliter la tâche à tout le monde, notamment ceux qui ont déjà un abonnement.

Bientôt l’application Disney+ sur les décodeurs d’Orange

Selon Alloforfait, le déploiement de l’application Disney+ sur les décodeurs d’Orange se fera progressivement. Le décodeur TV UHD devrait l’avoir à la mi-avril. Il faudra attendre le second semestre de 2021 pour l’avoir sur le décodeur TV 4 de l’opérateur. Concernant les décodeurs Play et antérieurs, il faudra tirer un trait dessus. La seule solution est de passer par la chaîne 68 (avec ses limitations).

Outre l’application Disney+ pour les décodeurs, Orange va proposer le service de streaming dans son bouquet Famille. Une offre à 19,99€/mois avec une quarantaine de chaînes jeunesse et Disney+ sera disponible à compter du 8 avril. Actuellement, le bouquet Famille coûte 12,99€/mois et un abonnement à Disney+ coûte 8,99€/mois. Il y aura donc une remise de 1,99€/mois à l’arrivée.

Un succès pour Disney+

Disney+ connaît un véritable succès. Le service de streaming a récemment annoncé avoir atteint le cap des 100 millions d’abonnés dans le monde. Il lui a seulement fallu 16 mois pour y arriver. Et ce n’est que le début, puisque beaucoup de nouveaux programmes vont attirer du monde en 2021 et au-delà. Il y a notamment les séries Marvel et les séries Star Wars. À cela s’ajoute la section Star, qui a vu le jour à la fin février. Celle-ci a été l’occasion d’avoir des centaines de films et séries plus matures. Il y a de nouveaux ajouts chaque vendredi.

Selon un analyste, Disney+ devrait dépasser Netflix d’ici 2026. Du moins pour le nombre d’abonnés. Netflix devrait rester premier sur la partie finance, étant donné que la plateforme applique différents tarifs (jusqu’à 15,99€/mois). Chez Disney+, c’est 8,99€/mois ou 89,99€/an.