Qualcomm prépare une console sous Android, façon Switch

Nintendo a la Switch et Qualcomm aura une console équivalente sous Android 12. Selon Android Police, ce produit est en préparation en ce moment même. Et comme on peut s’en douter, il tournera avec une puce Snapdragon. En comparaison, la Switch dispose d’une puce Nvidia.

Une console Qualcomm sous Android inspirée par la Switch

Cette console de Qualcomm reprendrait plusieurs idées de la Switch, dont les manettes détachables. C’est l’un des points forts de la console de Nintendo : la possibilité de jouer en mode portable avec les Joy-Con sur chaque tranche. Aussi, le produit de Qualcomm serait presque l’équivalent d’un gros smartphone avec des manettes sur les côtes. Ce choix permettrait d’avoir davantage d’espace pour dissiper la chaleur et un format un peu plus épais. Qualcomm pense que sa puce Snapdragon pourra être à 100% de ses capacités pendant un long moment grâce à cette configuration.

Toujours dans l’esprit de copier la Switch, la console de Qualcomm pourrait être jouée en mode portable ou en mode téléviseur. Il y aurait par ailleurs un lecteur de carte SD, du Bluetooth, le support de la 5G, un GPS, des accéléromètres et une double zone haptique. Quant à l’écran, il ferait 6,65 pouces et aurait une définition Full HD+. Pour ce qui est de la batterie, la capacité serait de 6 000 mAh avec le support de la charge rapide Quick Charge.

Un autre gros morceau est le système d’exploitation. La console tournerait sous Android 12 avec un launcher personnalisé. Celui-ci prendrait en charge les applications et services de Google. Qualcomm voudrait par ailleurs avoir dès le premier jour l’Epic Games Store. Le groupe compte aussi créer son propre espace de jeux.

Une disponibilité en 2022

Il faudra patienter un petit moment avant de découvrir le produit. Qualcomm ne proposerait pas sa console sous Android avant le premier trimestre de 2022. Le groupe compte la vendre directement aux clients et espère aussi que les opérateurs (américains) vont être partenaires avec leurs propres boutiques physiques.

Quant au prix, Qualcomm aimerait un tarif de 300 dollars. Il se pourrait toutefois que des modèles soient plus chers. On pourrait par exemple imaginer une console Wi-Fi d’un côté et une console Wi-Fi + 5G de l’autre avec un prix supérieur.