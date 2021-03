Signal : la Chine bloque la messagerie chiffrée

La Chine a décidé de bloquer l’accès à Signal. Les utilisateurs sur place n’arrivent plus à envoyer ou recevoir des messages sur l’application de messagerie chiffrée sans passer par un VPN. À noter que le site de Signal est également bloqué dans le pays asiatique.

Blocage de Signal par la Chine

En l’état, l’application de Signal est toujours disponible sur l’App Store en Chine pour les utilisateurs d’iPhone. Les utilisateurs Android passent normalement par le Play Store pour télécharger leurs applications, mais c’est différent en Chine. En effet, le pays bloque Google et ses services. Le téléchargement de Signal se fait donc par d’autres pays.

Pourquoi ce blocage de Signal par la Chine ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant. Mais le fait qu’elle soit de plus en plus populaire dans le monde (après l’histoire des nouvelles règles de WhatsApp) et qu’elle propose nativement un chiffrement de bout en bout pour les conversations peut éventuellement déranger les autorités chinoises. Après tout, l’usage d’une telle application les empêche de jeter un coup d’œil aux discussions des utilisateurs. Et comme on le sait, il y a une importante censure sur Internet dans la région.

Selon des données du cabinet Sensor Tower citées par Reuters, l’application de messagerie a été téléchargée 510 000 fois sur iOS en Chine. Il y a plus de 100 millions de téléchargements sur iOS et Android dans le monde.