WhatsApp fait de la pub après les départs vers Signal et Telegram

C’est la panique chez WhatsApp : des millions et millions d’utilisateurs quittent la plateforme pour Signal ou Telegram. Cela fait suite aux nouvelles règles avec lesquelles WhatsApp va partager des informations avec Facebook. Elles devaient être en place à compter du 8 février, mais ce sera finalement pour le 15 mai. Cela ne rassure pas les utilisateurs qui veulent une alternative.

Au vu de la situation, WhatsApp a décidé de faire de la publicité pour promettre à ses utilisateurs que le respect de la vie privée est toujours d’actualité. La messagerie a notamment visé l’Inde avec des stories dans son application. On peut notamment y lire :

WhatsApp a également décidé de faire de la publicité dans les journaux, là encore pour tenter de rassurer les utilisateurs et éviter qu’ils s’en aillent vers Signal ou Telegram. Le texte présent ici est le même que l’on retrouve sur le site de la messagerie.

WhatsApp ad claims that the respect for our privacy is coded in their DNA. What they don’t tell you is that their DNA keeps mutating from one country to another, and Indian one has a harmful mutation. pic.twitter.com/efZJakAnWq

— Pratik Sinha (@free_thinker) January 13, 2021