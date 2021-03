Falcon et le Soldat de l’Hiver : la dernière bande-annonce est arrivée

Falcon et le Soldat de l’Hiver, la nouvelle série Marvel, se dévoile une nouvelle fois dans une bande-annonce. Le premier épisode sera disponible le 19 mars (ce vendredi donc) sur Disney+.

Nouvelle bande-annonce pour Falcon et le Soldat de l’Hiver

Tous les regards sont tournés vers le bouclier de Captain America, alors que Sam Wilson (Falcon) et Bucky Barnes (Soldat de l’Hiver) décident de faire équipe — ou plutôt de travailler ensemble — pour faire face à une nouvelle menace planétaire. Ils se lancent dans une mission inattendue qui pourrait les frapper de très près.

Dans cette nouvelle série des Marvel, on retrouve Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson (Falcon) et Sebastian Stan dans celui de Bucky Barnes (le Soldat de l’Hiver). Les deux hommes, qui se retrouvent à la fin d’Avengers : Endgame, se lancent dans une aventure autour du monde qui va mettre leurs ressources et leur patience à rude épreuve. Daniel Brühl (le Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) et Wyatt Russell (John Walker) sont également au générique de cette série en six épisodes. Kari Skogland est à la réalisation sur un scénario de Malcolm Spellman.

Falcon et le Soldat de l’Hiver est la deuxième série du MCU sur Disney+. La première a été WandaVision. Cette dernière est disponible en intégralité sur le service de streaming.