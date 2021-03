Le OnePlus 9 aura un chargeur dans la boîte, contrairement aux iPhone et Galaxy

Le OnePlus 9, qui sera lancé le 23 mars, inclura bel et bien un chargeur dans la boîte. OnePlus ne va pas suivre Apple et Samsung qui ne le proposent plus avec les iPhone et les Galaxy.

Oui, le OnePlus 9 aura un chargeur dans la boîte

C’est Pete Lau, le patron du constructeur chinois, qui le révèle. Il a répondu à une personne qui notait que les nouveaux smartphones étaient commercialisés sans l’adaptateur secteur. « Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Nous avons le chargeur dans la boîte », a-t-il indiqué concernant le OnePlus 9.

Officiellement, Apple et Samsung ne proposent plus un chargeur dans la boîte de leurs smartphones pour le bien de l’environnement. Les constructeurs partent du principe que beaucoup de personnes ont déjà cet accessoire, soit parce qu’il vient d’un précédent smartphone, soit parce qu’elles l’ont acheté à un moment donné. L’inclure dans la boîte n’est donc plus nécessaire, du moins à leurs yeux. Mais comme on peut s’en douter, beaucoup de personnes n’apprécient pas ce changement. Elles critiquent notamment le fait que ce soit le cas avec des smartphones qui sont chers.

OnePlus devrait lever le voile sur trois modèles : OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. Les deux premiers auraient le droit à la puce Snapdragon 888. Le troisième devrait bénéficier du Snapdragon 870. Pour ce qui est de la photo, la marque va s’associer avec Hasselblad au niveau des capteurs.