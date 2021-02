OnePlus 9 Pro : un capteur photo conçu en partenariat avec la prestigieuse firme Hasselblad ?

Les modules photo des smartphones modernes sont devenus l’une des spécifications technologiques les plus prisées des acheteurs, devant même le processeur ou l’écran. Le OnePlus 9 Pro se mettra sans doute au diapason de la tendance générale avec son bloc photo conçu en partenariat avec la prestigieuse firme suédoise Hasselblad, dont les appareils ont été utilisés sur la Lune en 1969 par la fine équipe d’Apollo 11 ! On trouve aujourd’hui les optiques Hasselblad sur nombre de Reflex et d’APN très haut de gamme (comme le Hasselblad H6D-400c MS facturé à 48000 euros !), mais aussi sur certains drones Mavic de DJI (le fabricant chinois a racheté la majorité des parts d’Hasselblad en 2017).

Le OnePlus 9 Pro disposerait d’un bloc photo signé Hasselblad. La classe !

L’info a fuité via un leak parvenu jusqu’au Youtubeur Dave2D. Outre le bloc photo à 4 capteurs (sans capteur télescopique à priori), le OnePlus 9 Pro arbore un design plus sobre et élégant que son prédécesseur, ce qui n’est pas forcément un mal. Pour le reste, peu d’informations ont fuité, mais l’on peut évidemment parier sans trop de risques sur la présence d’un Snapdragon récent (865 ou 888), 12 Go de RAM et une batterie d’au moins 4000 mAh. Quant à la date de lancement supposée, c’est pour l’instant le noir le plus total (et d’autant plus en cette période troublée).