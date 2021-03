GTA 5 sur PS5/Xbox Series ne sera pas un simple portage

GTA 5 va être disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S en 2021, et ce ne sera pas un simple portage du jeu PS4 et Xbox One. C’en tout cas ce que promet Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games, qui développe les Grand Theft Auto).

Pas un simple portage pour GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S

« La remasterisation a toujours fait partie de la stratégie. Nous n’avons pas fait comme la concurrence », a indiqué Strauss Zelnick lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley. « Nous ne nous contentons pas de porter des titres. Nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour que le titre soit différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons », a-t-il ajouté. « Nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances. Et c’est pourquoi, je pense, que nos titres remasterisés se débrouillent généralement si bien ».

Le message est donc bien passé : GTA 5 ne sera pas un simple portage sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Rockstar compte réellement proposer une meilleure expérience visuelle grâce aux nouvelles possibilités qu’offrent les dernières consoles de Sony et Microsoft.

GTA 5 a d’abord vu le jour sur PS3 et Xbox 360 en 2013. Il est arrivé en 2014 sur PS4 et Xbox One avec de meilleurs graphismes. La version PC est sortie un an plus tard. Et voilà maintenant une version PS5, Xbox Series X et Xbox Series S pour 2021. Il n’y a pas encore une date de sortie, si ce n’est le second semestre de 2021.