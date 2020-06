GTA 5 annoncé sur PS5, avec la sortie pour 2021

La conférence de Sony dédiée aux jeux prévus sur PlayStation 5 a commencé et la première annonce a concerné Grand Theft Auto V. Le célèbre jeu de Rockstar Games a fait ses débuts sur la PlayStation 3, avant de connaître une version améliorée sur PlayStation 4. Ce sera la même chose pour la PlayStation 5.

En effet, Grand Theft Auto V sera disponible sur PlayStation 5 en 2021. Peu de détails sont communiqués pour l’instant, si ce n’est que l’expérience sera améliorée par rapport à celle proposée sur PlayStation 4. Aucune image de la version PlayStation 5 n’a été montrée pour l’instant.

Une précision a été faite pendant la conférence en ligne : les propriétaires d’une PlayStation 5 auront accès à Grand Theft Auto Online gratuitement au lancement en 2021. L’abonnement PlayStation Plus sera requis pour en bénéficier. De plus, les joueurs qui ont Grand Theft Auto V sur PlayStation 4 ont le droit à partir d’aujourd’hui à un million de dollars dans le jeu.

Pour rappel, Grand Theft Auto V est sorti pour la première fois en septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. La version PlayStation 4 et Xbox One a débarqué en novembre 2014. En avril 2015 est arrivée la version PC. Et voilà maintenant la version PlayStation 5 pour 2021.