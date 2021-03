RX 6700 XT : AMD présente son GPU idéal pour jouer en 1440p

AMD a levé le voile sur la Radeon RX 6700 XT, sa nouvelle carte graphique. Elle arrive après les Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT annoncées en octobre. Le nouveau modèle est moins cher et moins puissant.

Voici la Radeon RX 6700 XT d’AMD

La Radeon RX 6700 XT, qui s’appuie sur l’architecture RDNA 2, dispose de 40 unités de calcul avec une fréquence en jeu de 2 424 MHz (jusqu’à 2 581 MHz en fréquence boost) et 96 Mo de mémoire Infinity Cache à haute performance. La carte graphique d’AMD embarque 12 Go de RAM GDDR6 et prend en charge les cartes mères PCIe 4.0. Il y a également le support du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.1 avec trois ports. Les joueurs ne devraient pas rencontrer de problème particulier pour y connecter les meilleurs écrans du moment. AMD l’indique clairement : sa nouvelle carte graphique est l’idéal pour ceux qui veulent jouer en 1440p avec les réglages au maximum.

Au niveau des caractéristiques, le GPU vient concurrencer sans problème la GeForce RTX 2080 Super. C’est du moins ce qu’affirme AMD. Il faudra voir ce qui se passe dans les faits. Et pour cela, il faudra attendre les premiers tests.

Prix et date de sortie

AMD commercialisation la Radeon RX 6700 XT le 18 mars au prix de 479 dollars. Il n’y a pas encore d’information pour la tarification en Europe. Les joueurs n’ont plus qu’à espérer que le stock de cette carte graphique sera au rendez-vous.

AMD précise qu’il commercialisera la carte graphique sur son site. Elle sera également à retrouver auprès des partenaires AMD tels que ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE et XFX. En outre, de futurs ordinateurs auront le GPU. Ce sera notamment le cas chez 40 constructeurs. HP, par exemple, va mettre à jour deux de ses PC orientés gaming ce printemps (HP OMEN 25L et 30L) en y incluant la Radeon RX 6700 XT et les processeurs Ryzen 5000.