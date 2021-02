Daft Punk : l’écoute en streaming explose depuis la séparation

Les Daft Punk ont annoncé cette semaine leur séparation et cela a donné envie aux fans d’écouter leurs musiques en streaming. Les écoutes ont explosé sur les plateformes musicales comme Spotify, Apple Music et Deezer.

Carton pour les Daft Punk en streaming depuis la séparation

Lundi, jour où les Daft Punk ont annoncé leur séparation, le nombre d’écoutes des musiques en streaming est passé à 5,03 millions selon le cabinet Alpha Data. En comparaison, il y avait eu 854 100 écoutes la veille. La musique la plus écoutée a été Get Lucky. Celle-ci a vu le jour en 2013 et fait partie de Random Access Memories, le quatrième et dernier album des Daft Punk. Elle a représenté 429 800 écoutes en streaming lundi, contre 153 000 la veille.

On retrouve ensuite le morceau One More Time qui est passé de 89 000 écoutes dimanche à 414 000 lundi. Harder, Better, Faster, Stronger est à la troisième place en passant de 57 500 écoutes dimanche à 297 000 écoutes lundi. De manière générale, une douzaine de musiques des Daft Punk ont dépassé les 100 000 écoutes lundi. Il y a également eu 84 chansons qui ont atteint ou dépassé les 10 000 écoutes en début de semaine. En comparaison, seulement 20 musiques avaient atteint ce cap la veille.

Succès également pour les achats de musiques

Pour ce qui est des albums, le plus écouté a été Discovery avec 1,54 million de streams lundi contre 292 000 la veille. Random Access Memories a été deuxième avec 1,24 million d’écoutes, contre 178 000 la veille. Homework les suit avec 810 000 écoutes, contre 99 000 la veille.

La séparation des Daft Punk a donc eu un effet positif sur l’écoute en streaming, mais pas seulement. En effet, il y a également un bond important au niveau des ventes sur les plateformes en ligne. 2 800 morceaux ont été achetés lundi. En comparaison, c’était 194 dimanche. Une différence plus qu’importante donc. À voir maintenant si Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vont l’un ou l’autre se lancer dans une carrière solo.