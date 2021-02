Daft Punk : le duo électro le plus geek de l’histoire annonce sa séparation

Ils étaient sans doute les « robots » les plus connus dans le monde, devant même les C-3PO et R2-D2 de Star Wars. « Ils » n’étaient pas vraiment des robots bien sûr, mais Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, deux musiciens français devenus les rois de la musque électro sous le nom de scène Daft Punk. Après 28 ans d’un succès planétaire émaillé de titres aussi populaires que One More Time, Harder Better Faster Stronger, Get Lucky, sans oublier la somptueuse BO de Tron : L’Héritage, le duo annonce sa séparation dans une longue vidéo baptisée « Epilogue » (ne pas pleurer, ne surtout pas pleurer…).



Daft Punk : des tubes et des featurings mémorables, des clips inoubliables, et 5 Grammy Awards pour le phénoménal album Random Access Memories

Cette séquence est d’ailleurs extraite du film Electroma que Daft Punk a réalisé en 2006 (une prophétie auto-réalisatrice ?). L’agent du groupe a depuis confirmé la séparation du duo à l’agence AFP. Daft Punk n’est plus et s’auto-dissout au sommet de sa popularité. La marque des groupes cultes.