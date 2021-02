Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.2 est retardée à cause du hack

La mise à jour 1.2 de Cyberpunk 2077 arrivera un peu plus tard que prévu à la suite du récent hack de CD Projekt RED. Le studio qui développe le jeu avait jusqu’à présent parlé d’une disponibilité en février. Il faudra finalement attendre la seconde moitié de mars.

« Bien que nous souhaitions vivement livrer la mise à jour 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans les délais que nous avons indiqués précédemment, la récente cyberattaque contre l’infrastructure informatique du studio et l’ampleur de la mise à jour signifient que cela ne se fera malheureusement pas », indique le compte Twitter officiel du jeu. « Nous aurons besoin de temps supplémentaire », a-t-il ajouté, avant d’évoquer une sortie pour la seconde moitié de mars.

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021