CD Projekt piraté : les hackers menacent de publier le code source de Cyberpunk 2077

CD Projekt, le studio derrière Cyberpunk 2077, annonce avoir été piraté. Les hackers assurent avoir récupéré une importante quantité de données. Il est notamment question du code source de Cyberpunk 2077, de The Witcher 3, de Gwent et d’une version de The Witcher 3 qui n’a pas vu le jour.

CD Projekt piraté, plusieurs données récupérées

C’est par le biais d’un message sur Twitter que CD Projekt a annoncé avoir été piraté. Les hackers ont réussi à s’introduire sur son réseau interne, ont récupéré les données et ont laissé un mot. Ils ont également chiffré certains appareils et réclament une rançon pour débloquer la situation. Le paiement doit avoir lieu sous 48 heures, sous peine de voir toutes les informations être diffusées sur Internet.

Il n’y a pas que les codes sources des jeux vidéo de CD Projekt dans cette histoire de piratage. En effet, les hackers assurent avoir mis la main sur tous les documents internes. Il s’agit de documents en rapport avec les finances, l’administration, la partie légale, les ressources humaines, les relations avec les investisseurs et plus encore.

CD Projekt ne cédera pas

CD Projekt assure qu’il ne paiera pas les hackers à la suite de cette cyberattaque, tout comme il ne négociera pas avec eux. Le studio dit prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts. Il continue de mener une enquête pour savoir comment les hackers ont pu s’introduire. Cela implique notamment un travail avec les forces de l’ordre.

Pourquoi les hackers ont-ils piraté CD Projekt ? Ils ne disent pas. C’est certainement un moyen de dégrader l’image du studio, qui a déjà pris un coup avec la sortie de Cyberpunk 2077. Le jeu a connu beaucoup de bugs à sa sortie. Plusieurs patchs ont vu le jour depuis pour réparer un maximum d’éléments. Il reste encore du travail et d’autres correctifs sont d’ores et déjà prévus.