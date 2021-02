Salto débarque sur les téléviseurs de Samsung sous Tizen

Salto devient disponible sur un nouveau support, à savoir les téléviseurs de Samsung tournant sous Tizen. Le constructeur précise que le service de streaming français est disponible sur ses gammes de téléviseurs de 2018, 2019 et 2020.

Salto arrive sur les téléviseurs de Samsung sous Tizen

Dans un communiqué, Samsung dit que ce partenariat avec Salto vient enrichir son offre de Smart TV sous Tizen. Celle-ci vise à offrir un accès simple et instantané à un large catalogue de contenus couvrant une grande variété de centres d’intérêt directement depuis son téléviseur.

« Ce partenariat avec Samsung nous permet ainsi d’accélérer le déploiement du service et la conquête du public français », déclare Thomas Follin, le patron de Salto. Il souligne que la disponibilité sur les téléviseurs de Samsung permet de toucher beaucoup de monde, puisqu’il s’agit du « plus grand parc de téléviseurs connectés en France ».

Les possesseurs d’un téléviseur Samsung sous Tizen peuvent-ils s’abonner à Salto depuis l’application ? La réponse est malheureusement non. Ils doivent s’abonner via salto.fr, puis suivre les instructions pour avoir un accès depuis le téléviseur.

Aux dernières nouvelles, Salto compte 200 000 utilisateurs, dont 60 000 qui paient l’abonnement. On est très loin des 203,66 millions d’abonnés de Netflix et 94,9 millions d’abonnés de Disney+. Mais le service de streaming de TF1, France Télévisions et M6 ne joue pas dans la même cour.