[Test] Arlo Video Doorbell sans fils : la sonnette connectée du troisième millénaire

L’Arlo Essential Video Doorbell s’annonce comme la sonnette connectée du futur… conjuguée au temps présent : Wi-Fi, enregistrement vidéo, fonctions avancées, détection de mouvements, vision de nuit, reconnaissance des colis, HDR, IP65, batterie, c’est peu dire que l’Arlo Video Doorbell cumule nombre d’atouts technologiques pour s’imposer sur un marché encore assez neuf. Une fiche technique ne rend pas les coups ceci dit, et rien ne vaut une bonne batterie de tests « live » pour savoir vraiment de quoi il en retourne. Après quelques jours de tests, notre verdict est sans appel : l’Essential Video Doorbell est vraiment la sonnette connectée du futur ; et voici pourquoi :

Un design sobre et élégant

Qui aurait pu imaginer qu’un jour un interphone puisse être aussi design qu’un appareil high tech moderne ? En terme d’esthétique, l’Arlo Video Connect n’a plus grand chose à voir avec la petite sonnette carrée toute standard (et toute moche), ou avec l’interphone « boite-métallique à trous » qui accueille le visiteur à l’entrée des grands immeubles.

La livrée noire et blanche de l’accessoire domotique s’avère du plus bel effet, tout comme le rendu légèrement glossy. On a bien affaire à une sonnette high tech, et cela se voit.

Facile à installer et à paramétrer

L’installation de l’Essential Video Doorbell ne pose pas de soucis particulier, d’autant plus que ce modèle fonctionne en Wi-Fi et surtout sans fil grâce à une batterie de bonne capacité. Un support biseauté (fixé avec deux vis) permet de placer l’Arlo de manière à ce que la caméra couvre bien toute l’entrée (tout le matériel nécessaire pour le montage, y compris les vis, sont bien sûr fournis dans la boite). Il reste bien évidemment possible de relier l’Essential Video Doorbell au secteur électrique. Le fabricant rappelle que la tension doit être comprise entre 8 et 24 Vca et qu’un transformateur 10V est nécessaire. A noter que le site arlo.com/support propose des vidéos de démonstration et des conseils de dépannage (que les non-bricoleurs lèvent le doigt !).

Tip : vérifier la portée du WiFi

Avant même de fixer l’Arlo au mur, il faut toutefois configurer l’accessoire et le connecter au Wi-Fi domestique. L’app dédiée facilite cette étape, qui ne prendra pas plus d’une minute ou deux. Attention tout de même à bien vérifier que la zone de fixation de l’Arlo est bien couverte par le signal Wi-Fi. Cela ne devrait pas poser de problèmes si l’Essential Video Doorbell est située près de la porte d’entrée, mais dans le cas où vous souhaitez positionner la sonnette à côté du portail situé à l’autre bout du jardin…

Une caméra grand angle efficace

L’Essential Video Doorbell dispose d’une caméra intégrée capable d’enregistrer des images et vidéos au format 1:1 (1 536 x 1 536 pixels) avec un champ de vision de 180° en diagonale et de 110° à l’horizontale. En d’autres termes, selon l’endroit où vous placerez l’Arlo, il sera possible de distinguer (ou pas) un colis sur le pas de votre porte. La qualité d’image est plutôt bonne, les couleurs sont assez fidèles, et l’on distingue parfaitement la bouille de vos visiteurs (masqués forcément). En revanche, il vaudra mieux ne pas activer le HDR dans certains cas, ce dernier ayant une fâcheuse tendance à trop éclaircir l’image (ce qui retire du détail).

Détection et vision de nuit : sans faute

De nuit, on a vraiment l’impression de regarder les images d’une caméra de surveillance (infrarouge), mais les traits du visage sont nettement moins discernables. Cela reste cependant amplement suffisant pour distinguer un être humain d’un animal par exemple, ce qui tombe bien puisque le capteur de mouvement sait lui aussi faire cette distinction. Et puisque l’on parle de détection de mouvement, il faut noter que cette fonction est vraiment très efficace, trop parfois : le moindre piaf qui passera à proximité de votre perron activera une alerte sur le smartphone. Au moins est-on sûr de ne rien louper… A chaque détection, 3 secondes de vidéo sont enregistrées et historisées dans l’app, et la notif indique si l’élément en mouvement est une personne, un animal, un véhicule ou tout autre chose. Il est même possible de configurer l’appareil afin qu’il puisse reconnaitre les colis (essentiel si le livreur a l’autorisation de laisser la commande sur le perron).

L’interphone du futur, l’alarme en plus

La fonction interphone video ne déçoit pas : les plus bavards pourront discuter le bout de gras avec le visiteur situé devant la sonnette, lui renvoyer un message préenregistré en cas d’absence, voire… contacter directement un voisin ou ami proche (via l’app) afin que ce dernier récupère un colis (toujours en cas d’absence) ! Dans le cas où le visiteur en question aurait la mine d’un psychopathe (que ce dernier sonne ou soit détecté par la caméra de l’Arlo), il restera toujours possible d’enclencher à distance une alarme ultra stridente. Le volume sonore de cette alarme vrille littéralement les oreilles, et l’on imagine mal un cambrioleur ne pas réagir à ce vacarme infernal (soit en fuyant… soit en donnant un bon coup de batte à l’Arlo).

Compatible avec tout… ou presque

L’autre très gros atout de l’Essential Video Doorbell, c’est son volume impressionnant de paramètres et de fonctions diverses. Via l’app dédiée (iOS ou Android), on peut choisir la zone du champ de vision ciblée par le capteur de mouvement, activer ou désactiver la vision de nuit, le microphone, etc., régler le scintillement (50Hz, 60HZ), passer en mode silencieux, fixer un planning, et bien sûr se rencarder sur le niveau de batterie de l’Arlo. A ce sujet, après deux semaines d’utilisation assez intensive, la batterie était encore à plus de 80% de capacité. Vous en voulez encore ? L’Essential Video Doorbell est compatible avec l’Apple Watch, Alexa, OK Google, Google Home Hub et peut être insérée dans une chaine d’évènements IFTTT.

Conclusion : une sonnette connectée proche du sans-fautes

Conclusion : blindé de fonctions, et globalement très efficace et fiable pour chacune d’entre elles, l’Arlo Essential Video Dorbell n’offre pas beaucoup de prises à la critique. Peut-être regrettera t-on l’absence d’un version encastrable, qui protègerait de possibles vandales, mais c’est vraiment histoire de chipoter. Le modèle économique pourrait aussi ne pas plaire à tous : Arlo s’accompagne d’un service de cloud – pour le stockage des enregistrements durant 30 jours – qui est disponible contre un abonnement de 2,79 euros/mois. Hormis ces petites réserves, le constat est très positif : la détection est efficace, la vision de nuit fonctionne, l’application est claire et bien conçue, et la fonction d’alarme à distance constitue un vrai plus.

Au moment d’écrire ces lignes, la sonnette Arlo Video Doorbell est disponible au prix de 199€ sur Amazon, ou Cdiscount en promo à 180€

➡️ Voir tous les prix de la sonnette Arlo Video Doorbell (version noire et blanche) sur notre comparateur de prix

➡️ Voir tous les prix de la sonnette Arlo Video Doorbell (version toute noire) sur notre comparateur de prix