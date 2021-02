HarmonyOS de Huawei est en réalité un fork d’Android

HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei, s’appuie énormément sur Android. Il s’agit d’un fork du système d’exploitation de Google, plus qu’autre chose, indique Ars Technica après une analyse poussée.

HarmonyOS, un simple fork d’Android

Huawei avait au départ présenté HarmonyOS comme un système d’exploitation alternatif à Android et iOS. Il devait faire tourner les applications Android grâce à différentes méthodes. Mais à part cela, Huawei devait créer son propre code. Il se trouve que ce n’est pas le cas dans les faits.

Ars Technica a analysé le code en profondeur et note que HarmonyOS est un fork d’Android 10. En réalité, de nombreuses lignes de code sont strictement identiques à celles d’Android. Huawei s’est simplement chargé de remplacer les mentions « Android » par « Harmony ».

Est-ce légal ? Absolument. N’importe qui peut prendre Android et faire un fork. Le problème ici est l’annonce d’origine de Huawei et le résultat final. HarmonyOS n’est pas un système d’exploitation totalement alternatif créé de zéro. HarmonyOS est un fork d’Android, ni plus, ni moins.

Cela va au-delà en réalité, notamment au niveau du kit de développement (SDK) fourni par Huawei pendant sa phase de bêta. Le SDK a pour nom DevEco Studio et se base sur l’IDE Jetbrains IntelliJ avec Gradle. Le SDK de Google, Android Studio, utilise exactement les mêmes outils.

À l’arrivée, ceux qui ont déjà des smartphones Huawei avec la surcouche EMUI ne seront pas dépaysés avec HarmonyOS. Parce que, là encore, Huawei a repris le même code pour proposer la même interface.