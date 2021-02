La Switch Pro n’arrivera pas « de sitôt », annonce Nintendo

Vous attentez une Switch Pro ? Il faudra patienter encore un petit moment. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a annoncé qu’une telle console n’arrivera pas « de sitôt ».

Cette intervention concernant la Switch Pro a eu lieu dans une foire à questions/réponses après l’annonce des excellents résultats trimestriels de Nintendo. Le groupe a vendu 11,6 millions de Switch au dernier trimestre de 2020, en hausse de 7% par rapport à la même période en 2019. Cela représente 80 millions de ventes au total. La dernière console a d’ailleurs dépassé les ventes de la Nintendo 3DS.

Au vu du succès important du modèle actuel, Nintendo ne ressent pas le besoin de sortir rapidement une Switch Pro. Malgré tout, on peut voir que le discours a évolué. Nintendo jusqu’à présent faisait comprendre qu’il n’y avait pas une nouvelle console en préparation. Aujourd’hui, le président du groupe dit qu’une sortie n’aura pas lieu « de sitôt ». Doit-on comprendre que la nouvelle console est donc bel et bien dans les cartons et qu’elle arrivera plus tard ?

Les rumeurs autour de la Switch Pro existent depuis un moment maintenant. Les dernières en date ont parlé d’un écran OLED 4K et de davantage de puissance. Pour rappel, le modèle actuel a vu le jour en 2017.