Nintendo : près de 80 millions de Switch écoulées et des bénéfices records

Nintendo est vraiment à part. Refusant de participer frontalement à la guerre des consoles next gen, la firme de Kyoto parvient in fine à faire beaucoup mieux que simplement tirer son épingle du jeu (sans « jeu » de mot). La publication des résultats de Nintendo sur les 9 premiers mois de son année fiscale confirment la pertinence de certains choix stratégiques : ainsi, Nintendo a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards sur les 9 mois écoulés et un bénéfice net de 2,9 milliards d’euros (4,1 milliards de bénéfices opérationnels), ce qui dépasse de loin le précédent record de la société (2,2 milliards d’euros en 2008).

Plus fort encore, Nintendo a écoulé 11,5 millions de Nintendo Switch lors du Q4 2020 (+7% sur un an), soit 27,4 millions de Switch vendues sur l’ensemble de l’année. C’est du jamais vu pour Nintendo (le précédent record datait de la Wii avec 24,8 millions de ventes sur un an) et c’est surtout largement au dessus de la meilleure année de la PS4 (19,4 millions de ventes). Au global, Nintendo a vendu près de 80 millions de Switch (79,87 millions exactement) depuis le lancement de la console, soit plus que la 3DS. A ce rythme absolument dingue, les 100 millions devraient être franchis dès cette année, d’autant plus que Nintendo prévoit de distribuer 26,5 millions de Switch sur l’année en cours.

Les gros chiffres concernent aussi les jeux : Nintendo a écoulé 75,85 millions de jeux sur le Q4 2020 pour un total de 532,3 millions de titres vendus sur Switch ! Ces ventes massives sont largement portées par le succès insolent d’Animal Crossing : New Horizon (5,14 millions sur le Q4 et 31,1 millions de ventes au global !). Plusieurs franchisent viennent aussi de dépasser les 20 millions de ventes au total, à l’instar de Super Mario Odyssey (pourtant loin d’être récent), Pokémon Épée & Pokémon Bouclier, le légendaire The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ou bien encore Super Smash Bros. Ultimate. Quel Carton ! A noter enfin que les revenus des jeux au format digital ont plus que doublé sur un an.