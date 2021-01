PlayStation Plus février 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont Control)

Sony dévoile la liste des jeux qui seront offerts en février 2021 sur PS4 et PS5 avec le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, d’avoir des remises sur le PlayStation Store et de stocker ses sauvegardes sur le cloud. Voici le programme.

Le premier offert sur PS4 et PS5 est Control: Ultimate Edition. Dans ce jeu d’action/TPS, vous incarnez une jeune femme dotée de pouvoirs télékinétiques très puissants et d’une arme intrigante. Le jeu intègre également une dimension multijoueur. Ici, l’Ultimate Edition comprend tous les DLC.

Le deuxième jeu offert, seulement sur PS4, avec le PlayStation Plus en février 2021 est Concrete Genie. Vous incarnez Ash, un garçon capable de donner vie à ses peintures. Vous devez redonner vie à Denska, une ville de pêcheurs, en dessinant avec sa manette des paysages et des créatures.

Le troisième et dernier titre offert est Destruction All-Stars, uniquement sur PS5. C’est un jeu de voitures et de démolition. Vous pouvez y choisir votre personnage, votre véhicule et entrer dans l’arène en tentant d’infliger le plus de dégâts possible aux bolides adverses. Sony précise au passage que la gratuité se fera aussi bien en février qu’en mars.

Les jeux offerts du PlayStation Plus pour février 2021 pourront être récupérés dans quelques jours. La liste de janvier est à retrouver sur cet article.