PlayStation Plus janvier 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts tout au long de janvier 2021 avec le PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs. Il donne aussi accès à des réductions sur le PlayStation Store, tout comme la sauvegarde des jeux dans le cloud.

Les jeux PS4 et PS5 offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2021

Le premier jeu offert est Maneater dans sa version PS5. Ce titre va vous placer dans la peau d’un requin et vous emmener dans les différentes eaux du monde entier. Prédateurs, assaillants ou simples baigneurs, à vous de choisir qui sera votre prochain repas.

Le deuxième jeu offert est Shadow of the Tomb Raider sur PS4. Il vous replonge dans des aventures plus complexes les unes que les autres. Puzzles, dangers et autres joyeusetés seront de la partie avec Lara Croft.

Enfin, le troisième jeu offert avec le PlayStation Plus en janvier 2021 est Greedfall sur PS4. Ce titre est un Action RPG. L’action prend place dans un univers fantastique, inspiré de l’Europe du 17ème siècle. L’aventure se déroule dans un monde dans lequel un ancien continent est ravagé par une maladie mortelle incurable. La découverte d’une nouvelle terre pleine de ressources vont pousser les différentes nations à tenter de la coloniser et ainsi maintenir un espoir de survie pour les populations.

Les trois jeux PS4 et PS5 du PlayStation Plus de janvier 2021 pourront être téléchargés dès le 5 janvier sur le PlayStation Store. Les titres de décembre sont encore disponibles. La liste est à retrouver sur cet article.