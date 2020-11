PlayStation Plus décembre 2020 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux qui seront offerts en décembre sur PS4 et PS5 avec le PlayStation Plus. Il y a trois jeux PS4, mais ils sont également jouables sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en décembre est Worms Rumble. C’est un jeu d’action stratégie dans lequel vous devez faire la guerre avec un groupe de vers de terre. Des dizaines d’armes sont à votre disposition pour arriver à vos fins. Des bazookas, grenades, missiles et bien d’autres choses.

Le deuxième titre offert est Just Cause 4. Il apporte des contenus originaux par rapport aux précédents opus. Just Cause 4 s’accorde a être la suite spirituelle d’une licence et propose de nouveaux niveaux, de nouveaux environnements tout comme d’autres surprises.

Le troisième et dernier jeu offert est Rocket Arena. Chaque personnage possède un lance-roquette, mais personne ne peut mourir. Pour gagner, il faut faire sortir ses adversaires de la carte. Mais plus vous prenez de dégâts et plus vous êtes expulsé loin par les tirs de roquettes.

Les joueurs avec le PlayStation Plus pourront réclamer les trois jeux PS4/PS5 à partir du 1er décembre sur le PlayStation Store. Ils restent accessibles aux joueurs tant qu’ils ont un abonnement actif au PlayStation Plus.

Pour les retardataires, il reste encore quelques jours pour récupérer les jeux offerts avec le PlayStation Plus en novembre. La liste est à retrouver sur cet article.