PlayStation Plus novembre 2020 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui seront offerts sur PS4 et PS5 tout au long du mois de novembre. Ce sera inclus pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus. Il permet de jouer en ligne, d’avoir des promotions sur le PlayStation Store. Il sert aussi à stocker ses sauvegardes dans le cloud.

Le premier jeu offert sur PS4 sera La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre. Allez derrière les lignes ennemies pour former votre armée, prenez le contrôle des forteresses et dominez le Mordor de l’intérieur. Découvrez comment le système Nemesis crée des histoires personnelles uniques avec chaque ennemi et chaque allié.

Le deuxième titre est Hollow Knight : Édition Cœur-du-Vide. Aux commandes du héros éponyme, il vous faudra explorer des vastes environnements afin de trouver pourquoi les villageois de Dirthmouth disparaissent les uns après les autres.

Du côté de la PS5, Sony offrira Bugsnax. Un journaliste doit réaliser un reportage sur l’île Snaktooth et fait la rencontre de drôles de créatures hybrides à mi-chemin entre des insectes et des encas.

Les deux jeux PS4 seront offerts du 3 novembre au 30 novembre. Sur PS5, Bugsnax sera disponible pour les abonnés PlayStation Plus à partir du 19 novembre jusqu’au 4 janvier 2021.