Joy-Con Drift : Nintendo est attaqué en Europe pour sa Switch

Joy-Con Drift, à savoir le problème des manettes de Nintendo Switch, prend une ampleur européenne. L’UFC-Que Choisir a déjà attaqué Nintendo en France pour obsolescence programmée. Voilà maintenant des initiatives similaires en Europe par d’autres associations de consommateurs.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) demande qu’une enquête soit lancée au niveau européen sur cette question et que Nintendo soit obligé de remédier d’urgence aux défaillances prématurées de sa Switch. La directrice générale du BEUC note que les consommateurs s’attendent à avoir des produits qui durent suffisamment longtemps. Par conséquent, ils ne devraient pas avoir à payer des remplacements coûteux en raison d’un défaut technique.

Concrètement, le BEUC a adressé une lettre à la Commission européenne via le mécanisme d’alerte externe pour pratiques commerciales trompeuses, agressives et déloyales. L’objectif est de rassembler différents groupes pour être plus forts et attaquer Nintendo en Europe pour le Joy-Con Drift.

UFC-Que Choisir se joint au BEUC pour l’attaque en Europe contre Nintendo pour le Joy-Con Drift. L’association assure avoir plus de 9 100 témoignages de joueurs au sujet des manettes défectueuses. Elle ajoute que près de 25 000 consommateurs européens ont confirmé avoir eux aussi le problème.

En janvier 2020, le directeur de Nintendo France avait proposé de réparer gratuitement les manettes défectueuses, même si elles n’étaient plus couvertes par la garantie. Mais selon l’association française, le problème de fond n’a pas été réglé.