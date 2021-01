Xbox Games With Gold : les jeux offerts en février 2021 sur Xbox

Microsoft partage la liste des jeux qui seront offerts sur Xbox en février avec le Xbox Live Gold. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs. Cinq titres sont offerts cette fois.

Le premier jeu Xbox offert en février est Gears 5, du 1er au 28 février. C’est un jeu TPS/action qui reprend les principes de la franchise Gears of War.

Le deuxième jeu offert est Resident Evil, du 1er au 28 février. Cette version remasterisée ressuscite le titre original d’une série qui s’est imposée en référence du genre survival-horror.

Pour le troisième jeu offert, on retrouve Dandara: Trials of Fear Edition du 16 février au 15 mars. Ce jeu de plateforme permet d’incarner Dandara et d’exploiter la gravité pour progresser dans les niveaux.

En quatrième jeu Xbox offert, il y a Indiana Jones et le Tombeau de l’empereur, du 1er au 15 février. Vous incarnez le célèbre aventurier encore une fois aux prises avec les Nazis.

Enfin, le cinquième jeu offert est Lost Planet 2. Ce titre d’action se déroule 10 ans après les événements du premier épisode. Il propose d’affronter les terribles Akrids et diverses factions humaines à travers 6 campagnes distinctes.

Les jeux seront disponibles sur Xbox en février 2021 pour les détenteurs du Xbox Live Gold. Et grâce à la rétrocompatibilité, ceux qui ont une Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X peuvent récupérer et jouer aux jeux Xbox et Xbox 360 offerts.