Cyberpunk 2077 : CD Projekt est visé par une 2e plainte

CD Projekt, qui développe Cyberpunk 2077, est visé par une deuxième plainte aux États-Unis de la part de ses investisseurs. Ils accusent le studio de ne pas avoir été totalement sincère avec l’état du développement du jeu au vu du lancement qui a été tout sauf positif.

La première plainte contre CD Projekt a été déposée par un cabinet d’avocats à New York, cela remonte à la fin de 2020. La deuxième, celle du jour, vient d’un cabinet en Californie. CD Projekt explique que les investisseurs qui sont derrière cette attaque n’ont pas précisé les dommages et intérêts qu’ils désiraient. « La société entreprendra une action vigoureuse pour se défendre contre toute réclamation de ce type », précise le studio de Cyberpunk 2077.

Les investisseurs à l’origine de la première plainte contre CD Projekt avaient critiqué les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077. Celles-ci sont mauvaises à plusieurs niveaux. Elles n’étaient pas prêtes, mais CD Projekt n’a rien dit sur le sujet et a tout même débuté la commercialisation. Le studio a reçu un nombre impressionnant de critiques à ce sujet. Naturellement, les investisseurs ne sont pas contents.

CD Projekt a promis plusieurs mises à jour pour Cyberpunk 2077. Le studio cherche à satisfaire les joueurs (et accessoirement les investisseurs à l’origine de la plainte). Quelques-unes ont déjà vu le jour. D’autres arriveront tout au long de 2021. Il y aura notamment la mise à jour avec les versions PS5 et Xbox Series X/S.