Cyberpunk 2077 : 13 millions de ventes, malgré les bugs et remboursements

CD Projekt annonce que son jeu Cyberpunk 2077 s’est écoulé à hauteur de 13 millions d’exemplaires. Cette donnée de ventes s’arrête au 20 décembre. Pour rappel, le jeu a vu le jour le 10 décembre dernier.

Comme nous le savons, Cyberpunk 2077 comprend beaucoup de bugs. Cela a même poussé Sony et Microsoft à rembourser les joueurs PlayStation et Xbox. Mais il est important de noter que les 13 millions de ventes pour Cyberpunk 2077 incluent les retours et les remboursements. Cela reste donc une jolie performance après 10 jours.

CD Projekt souligne que les 13 millions de ventes pour Cyberpunk 2077 concerne tous les supports. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Stadia et PC. De plus, les ventes comprennent aussi bien le jeu au format physique que le jeu dématérialisé.

Il sera intéressant de voir la prochaine prise de parole de CD Projekt concernant les ventes. On sait au moins que le studio évoquera une nouvelle donnée lors de ses prochains résultats financiers. En effet, CD Projekt est une société cotée en Bourse. Son action a d’ailleurs pris un sacré coup ces derniers temps à cause des mauvaises nouvelles autour du jeu. Elle a chuté de 26% depuis le 10 décembre dernier.