Comme Twitter, Snapchat va définitivement bannir Donald Trump

Snapchat a pris la décision de bannir de manière définitive le compte de Donald Trump, et ce dès le 20 janvier. C’est la date à laquelle Joe Biden succédera à l’actuelle locataire de la Maison Blanche pour devenir le 46e président des États-Unis.

Snapchat deviendra ainsi le deuxième réseau social à bannir le compte de Donald Trump. Twitter l’a déjà fait le week-end dernier. Du côté de Facebook et d’Instagram, le compte est bloqué jusqu’à nouvel ordre. Mais ce n’est pas une interdiction définitive (pour l’instant du moins).

Dans une déclaration aux médias américains, Snapchat indique :

La semaine dernière, nous avons annoncé une suspension indéfinie du compte Snapchat du président Trump et nous avons évalué quelle action à long terme est dans le meilleur intérêt de notre communauté. Dans l’intérêt de la sécurité publique, et sur la base de ses tentatives de diffusion de fausses informations, de discours de haine et d’incitation à la violence, qui sont des violations évidentes de nos règles, nous avons pris la décision de fermer définitivement son compte.