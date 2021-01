Xbox : non, les manettes à piles ne sont pas liées à un accord avec Duracell

Les manettes des Xbox sont toutes à piles et non sur batterie comme celles des PlayStation de Sony. Cela étonne certains joueurs, surtout de nos jours. Mais pourquoi des piles ? Ce choix pour les manettes de Xbox a-t-il un lien avec Duracell ? La réponse est non.

Tout est parti d’un interview Luke Anderson, le directeur du marketing de Duracell au Royaume-Uni. Il a indiqué à Stealth Optional :

Il y a toujours eu ce partenariat avec Duracell et Xbox… c’est un accord constant que Duracell et Microsoft ont mis en place. L’accord prévoit que le groupe fournisse la batterie pour les consoles Xbox ainsi que les piles des manettes. Ce contrat va donc durer un certain temps… il dure depuis un moment et je pense qu’il doit encore continuer un petit moment.

Il est vrai que Microsoft utilise des piles Duracell dans les manettes des Xbox, mais le fait d’utiliser des piles plutôt qu’une batterie n’est pas lié à cet accord. Certains médias l’ont pourtant assuré hier. Mais Microsoft a tenu à démentir cette information.

« Nous offrons délibérément aux consommateurs un choix de solutions de charge pour nos manettes sans fil Xbox. Cela inclut l’utilisation de piles AA de toute marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de recharge de nos partenaires ou un câble USB-C qui peut alimenter la manette lorsqu’elle est branchée à la console ou au PC », a indiqué Microsoft à Eurogamer. On peut souligner au passage que Microsoft parle de piles « de toute marque », malgré son accord marketing avec Duracell.