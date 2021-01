Le bitcoin s’envole et dépasse les 30 000 dollars pour la première fois

Le bitcoin continue sur sa lancée et a dépassé le cap des 30 000 dollars pour la première fois de son histoire. Le cap a été atteint en début d’après-midi. Le cours ce soir est de 32 127 dollars.

Le bitcoin avait franchi pour la première fois le seuil des 20 000 dollars le 16 décembre dernier. La cryptomonnaie avait atteint de nouveaux records ces derniers jours en se rapprochant de la barre de 30 000 dollars.

La récente envolée du bitcoin a débuté fin octobre avec le lancement d’un service d’achat, vente et paiement en cryptomonnaie par PayPal. Outre ce service pour les particuliers, des fonds d’investissement s’intéressent de plus en plus à cet actif aux mouvements de prix brusques, alors qu’ils ont pendant longtemps été méfiants.

« Beaucoup d’investisseurs privés n’osent pas encore s’approcher et restent sur la ligne de touche », souligne Timo Enden, directeur de Emden Research. Les analystes de la banque américaine JPMorgan estiment toutefois que « l’utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne fait que commencer ». Ils comparent la monnaie numérique à l’or. D’autres analystes de banques réputées de Wall Street, comme Citi, ont commencé à suivre le cours de la cryptomonnaie.

Le bitcoin n’est adossé à aucun actif ni à l’économie d’aucun pays. Cela explique parfois des variations vertigineuses. En 2017 par exemple, la cryptomonnaie avait commencé l’année à moins de 1 000 dollars. C’était 20 000 dollars à la mi-décembre. Ce fut plus compliqué en 2018 où ça s’est terminé à un peu plus de 3 000 dollars.