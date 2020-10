PayPal va proposer d’acheter et vendre des cryptomonnaies, comme le bitcoin

PayPal se lance dans le marché des cryptomonnaies. Le service de ligne annonce qu’il va prochainement proposer aux utilisateurs d’acheter et vendre des cryptomonnaies.

Cette initiative répond à l’intérêt croissant des consommateurs pour les monnaies numériques. Cela permettra aux utilisateurs de PayPal d’acheter, de détenir et de vendre des cryptomonnaies au sein de PayPal. De plus, la société prévoit d’aller plus loin en permettant aux cryptomonnaies de servir de fonds pour les achats chez les commerçants qui prennent déjà en charge les paiements PayPal.

PayPal cite une enquête de la Banque des règlements internationaux. Selon celle-ci, une banque centrale sur dix prévoit de lancer sa propre monnaie numérique dans les trois prochaines années. « Le passage à des formes numériques de monnaie est inévitable », dit Dan Schulman, le PDG de PayPal. Cela offre des avantages selon lui, comme l’efficacité, la rapidité et la résilience du système de paiement.

PayPal permettra la gestion des cryptomonnaies pour les utilisateurs aux États-Unis dans les prochaines semaines. Pour commencer, les utilisateurs pourront gérer certaines des cryptomonnaies les plus populaires : Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. PayPal prévoit d’étendre cette capacité à son service Venmo au cours du premier semestre de 2021. Le service permettra également d’utiliser les cryptomonnaies pour les paiements au début de 2021. La gestion des cryptomonnaies devrait également s’étendre à d’autres marchés l’année prochaine.