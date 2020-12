Windows 7 est installé sur 100 millions de PC, malgré la fin du support

Cela fait un an que Microsoft ne supporte plus Windows 7, mais le système d’exploitation reste populaire avec une présence sur 100 millions de PC. Beaucoup de personnes refusent de mettre à jour vers Windows 10.

Les cabinets NetMarketShare et StatCounter analysent tous les mois les données concernant les systèmes d’exploitation. Le premier dit que Windows 7 a une part de marché de 21,7%. C’est 74% pour Windows 10. Le second parle de 17,7% pour Windows 7 et 76% pour Windows 10. Selon ZDNet, ces données (et d’autres) permettent d’établir qu’il y a encore 100 millions de PC sous Windows 7.

La fin du support de Windows 7 a eu lieu le 14 janvier 2020. Les particuliers n’ont plus le droit à un support technique ou des mises à jour. En revanche, les entreprises peuvent continuer à les avoir… si elles paient. D’ailleurs, le prix va augmenter en janvier 2021. Ce sera 50 dollars par ordinateur sous Windows 7 Entreprise et 100 dollars pour Windows 7 Pro. Les tarifs vont doubler en 2022. Microsoft espère que les entreprises vont basculer sur Windows 10, pour éviter de payer les mises à jour de Windows 7.

Vous avez Windows 7 ? Vous pouvez passer gratuitement sur Windows 10. L’offre de Microsoft est toujours d’actualité. Il suffit de se rendre sur cette page, cliquer sur « Télécharger maintenant l’outil » et l’ouvrir. Sélectionnez l’option pour mettre à niveau, afin de passer sur Windows 10 tout en conservant vos fichiers et logiciels.