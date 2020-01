Le support de Windows 7 s’arrête aujourd’hui : fini les mises à jour, ce qui change

Ce 14 janvier 2020 marque la fin du support de Windows 7. Microsoft ne propose plus de mises à jour pour son système d’exploitation à partir de maintenant, que ce soit pour ajouter des nouveautés ou boucher des failles de sécurité. C’est également la fin du service après-vente pour le système d’exploitation.

Voici ce que Microsoft dit sur le sujet :

Microsoft s’est engagé à assurer pendant 10 ans le support de Windows 7, lors de sa parution le 22 octobre 2009. Cette période de 10 ans étant arrivée à son terme, Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7 afin de consacrer ses investissements à la prise en charge de nouvelles technologies et de nouvelles expériences. La fin de la prise en charge de Windows 7 a eu lieu précisément le 14 janvier 2020. L’assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update permettant de protéger votre PC ne sont plus disponibles pour le produit. Microsoft vous conseille vivement de passer à Windows 10 pour éviter de vous trouver dans une situation où vous avez besoin d’un service ou d’un support qui n’est plus disponible.

Que faire si son ordinateur tourne sous Windows 7 ?

Vous pouvez toujours l’utiliser normalement, il ne va pas soudainement ne plus fonctionner. En revanche, la sécurité n’est plus assurée, ce qui n’est pas idéal. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de mettre à jour vers Windows 10, le dernier système d’exploitation en date de Microsoft. Et si vous voulez réellement rester sur Windows 7, il est fortement conseillé d’installer un antivirus pour éviter de mauvaises surprises.

Passer sur Windows 10, c’est payant ?

Microsoft offre aux utilisateurs qui ont une licence valide de Windows 7 à passer gratuitement sur Windows 10. Il suffit de se rendre sur cette page, cliquer sur « Télécharger maintenant l’outil » et l’ouvrir. Sélectionnez l’option pour mettre à niveau, afin de passer sur Windows 10 tout en conservant vos fichiers et logiciels.

Et si vous voulez acheter une licence de Windows 10 pour diverses raisons, vous pouvez en trouver sur Amazon quelques euros à peine.