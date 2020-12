5G : Orange et SFR attaqués pour pratiques commerciales trompeuses

L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) a décidé d’attaquer Orange et SFR au sujet de la 5G. Elle accuse les deux opérateurs d’avoir des pratiques commerciales trompeuses avec le nouveau réseau mobile. Ils ont chacun activé la 5G ces dernières semaines.

Pour CLCV, la 5G « ne correspond pas à un besoin pressant ». L’association s’appuie sur un sondage réalisé auprès de quelque 1 000 personnes. 73% ont déclaré être satisfaites de la couverture actuelle de la 4G. En outre, l’association critique le fait que la 5G ne sera pas complétée avant 2030. En d’autres termes, les opérateurs devraient rester à la 4G et seulement proposer la 5G quand le déploiement sera bouclé.

CLCV pointe aussi du doigt la hausse de prix pour les forfaits 5G chez Orange et SFR. Le forfait de 80 Go de SFR passe de 20€/mois à 25€/mois pour ceux qui veulent la 5G. Chez Orange, le prix passe de 19,99€/mois à 24,99€/mois pour un forfait de 70 Go. « Non seulement, ces forfaits bondissent de 25 %, mais ils sont souvent accompagnés d’un engagement sur douze mois », dénonce François Carlier, délégué général de CLCV auprès du Parisien. « Ce qui fait que le consommateur, s’il veut changer d’avis, devra acquitter de lourdes pénalités », poursuit-il. Il évoque aussi la nécessité d’acheter un téléphone compatible 5G pour profiter du nouveau réseau.

La transparence d’Orange et SFR sur la 5G dérange

Un autre reproche n’est autre que la couverture 5G à proprement parler. Le délégué général de CLCV note que les Français ne savent pas réellement où la 5G existe aujourd’hui. Ils doivent par conséquent visiter des sites référençant les antennes pour avoir plus de détails.

Ça ne s’arrête pas là en réalité. L’association reproche aussi les débits offerts avec la 5G. Officiellement, la 5G permet d’avoir des débits supérieurs à ceux de la 4G. « Aucun ne donne les débits constatés dans la vraie vie, puisque tous affichent un débit théorique maximal », explique-t-on à l’association.

Tout ceci combiné mène à la plainte de CLCV contre Orange et SFR pour pratiques commerciales trompeuses. « Des Français vont souscrire ces forfaits pour Noël, sans avoir accès au nouveau service promis avant longtemps ! », résume François Carlier. Le procès devant le tribunal de Paris aura lieu en mai 2021.