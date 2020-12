Cyberpunk 2077 retiré du PS Store : la réaction de CD Projekt RED

La foudre est tombée : Cyberpunk 2077 a été retiré du PlayStation Store, une décision « historique » pour un titre de cette envergure. Submergé de demandes de remboursements, le fabricant n’a donc pas hésité à retirer de son échoppe le jeu le plus attendu de l’année. Quant à CD Projekt RED, balloté de toutes parts depuis la sortie mouvementée de leur blockbuster ultra-buggué, ce dernier a enfin régi à la décision plutôt radicale du fabricant :

Johnny Silverhand : « il est temps de brûler cette ville (Night City »… ou le jeu Cyberpunk 2077 ?

« Suite à notre discussion avec PlayStation, décision a été prise de suspendre temporairement la distribution numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Vous pouvez toujours acheter des versions physiques du jeu dans les magasins traditionnels et en ligne. Tous les exemplaires numériques et physiques achetés du jeu continueront de bénéficier d’un suivi et de mises à jour tandis que nous continuons d’améliorer votre expérience.

Selon nos informations, quiconque n’est pas prêt à attendre des mises à jour et désire un remboursement de leur exemplaire numérique du jeu peut l’obtenir à partir d’aujourd’hui en soumettant une demande au https://www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds/.

Nous travaillons d’arrache-pied afin de faire revenir Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store le plus tôt possible. »

Malgré la déclaration apaisée du studio polonais, on peut supposer que les relations entre Sony et DC Projekt RED ne sont actuellement pas au beau fixe. Rappelons en effet que Sony avait fait confiance au studio en lui faisant sauter certaines étapes de la certification sur le PS Store, ce qui s’est traduit par l’un des jeux les plus buggués de l’histoire de la console.

On rappelle aussi que CD Projekt RED n’a pas hésité à dire aux acheteurs PS4 mécontents de se faire rembourser leur jeu par Sony, alors même que le fabricant n’avait pas encore pris la moindre décision à ce sujet. Enfin, le partenariat Microsoft-CD Projekt RED a débouché sur un mode de rendu supplémentaire pour la version du jeu sur Series X (seule version console qui fasse un tantinet next gen), un « favoritisme » qui n’a pas du mettre Sony dans de bonnes dispositions…