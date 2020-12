Pub, recherche : Google attaqué pour pratiques anticoncurrentielles aux USA

Plusieurs États américains ont décidé de porter plainte contre Google. Ils accusent le groupe de pratiques anticoncurrentielles pour la publicité. Ils incluent également le moteur de recherche.

La plainte des États contre Google porte sur le comportement anti-compétitif du groupe, ses pratiques d’exclusion et ses déclarations trompeuses. « Ce Goliath de l’Internet a utilisé son pouvoir pour manipuler le marché, détruire la concurrence et nuire à vous, le consommateur », a déclaré Ken Paxton, le procureur général du Texas, sur Twitter.

Des documents internes, cités dans la plainte, révèlent que Google a cherché à tuer la concurrence en utilisant un éventail de tactiques d’exclusion. Il est notamment question d’un accord illégal avec Facebook pour manipuler les ventes aux enchères publicitaires. Pour information, Facebook est le principal concurrent de Google dans le marché de la publicité. La plainte évoque aussi un accord avec WhatsApp (qui appartient à Facebook) pour autoriser Google à lire les messages et voir les photos et vidéos.

Google sert d’intermédiaire entre les annonceurs et les sites. Le groupe gère la principale plateforme où ils se rencontrent. C’est comme s’il était « à la fois le lanceur, le frappeur et l’arbitre » sur le marché électronique de la publicité en ligne, indique la plainte. C’est une référence au baseball.

Dans une déclaration au New York Times, Google réfute ces affirmations et les qualifie de « sans fondement ». Google a également déclaré à The Verge que « les prix des publicités en ligne ont chuté au cours de la dernière décennie » et qu’il y a beaucoup de concurrence.

Pas la première plainte contre Google pour la publicité et la recherche

Cette plainte n’est pas la première. En octobre, le gouvernement américain a accusé Google de maintenir un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité. La société se voit reprocher d’avoir usé et abusé de techniques pour exclure ses concurrents, en étant souvent juge et partie.