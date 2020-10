Google : le DoJ lancerait une procédure antitrust dans la journée

L’annonce serait imminente. Selon les informations glanées par Reuters, le Département américain de la justice devrait annoncer dès aujourd’hui l’ouverture d’une procédure antitrust visant Alphabet (Google). Le DoJ accuserait le géant de l’internet d’abus de position dominante via ses activités de publicité et de recherche en ligne. Pour nombre d’observateurs, Le lancement de cette plainte à quelques jours des élections présidentielles américaines ressemble aussi à un coup politique. Donal Trump avait promis que les grands groupes de la high tech devraient répondre de la censure opérée (selon Trump) sur les opinions conservatrices.

Le DoJ lancerait une plainte anti-trust contre Google ce mardi 20 octobre

Le DoJ enquête depuis plus d’un an sur les possibles abus anti-trust commis par les GAFA. Outre Google, Amazon, Apple et Facebook sont aussi dans le viseur de la justice américaine. Il se murmure d’ailleurs que Facebook serait le candidat tout désigné à une nouvelle plainte anti-trust.