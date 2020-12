La Hadopi lance une campagne de lutte contre le piratage

La Hadopi et le CNC s’associent pour une campagne de lutte contre le piratage. Elle débute aujourd’hui avec le slogan « On a tous de bonnes raisons d’arrêter de pirater ». Elle va tout particulièrement viser les jeunes sur les réseaux sociaux. Le message est simple : le piratage, en plus de nuire à l’industrie, propose une expérience dégradée.

Voici les messages de la Hadopi pour sa campagne de lutte contre le piratage :

Dans un film d’horreur piraté, ce qu’il y a de vraiment horrible, c’est la qualité

Le plus beau dans une comédie romantique piratée, c’est le moment où ils s’embrassent derrière la publicité intrusive

Au moins, en streaming légal, la mauvaise qualité d’un film ne dépend que du film

Ce qui est sympa dans un match piraté, c’est de voir 22 joueurs taper dans un pixel

Dans un film piraté, ce qui est encore plus méchant que le méchant, c’est le logiciel malveillant

Comme on peut le voir, la Hadopi vise surtout le streaming illégal où la qualité est rarement bonne. L’Autorité s’intéresse aux jeunes avec sa campagne de lutte contre le piratage avec des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, tout y passe. D’ailleurs, la Hadopi a fait appel à trois YouTubeurs (Just Riadh, Lola Dubini et Anis Rhali) pour sensibiliser les adolescents.

Naturellement, l’objectif est de stopper le piratage et orienter les internautes vers des solutions légales. Un site dédié existe pour trouver son bonheur.

160 000 euros pour la campagne de lutte contre le piratage par Hadopi

Le coût de cette campagne de lutte contre le piratage de la Hadopi est de 160 000 euros. L’Autorité doit encore dépenser 30 000 euros. C’est loin du budget de trois millions d’euros de la précédente opération remontant à 2011.

Selon l’Autorité, près de 12 millions d’internautes ont consommé de manière illicite des contenus audiovisuels et sportifs en 2019. Le manque à gagner pour ces filières s’élève à 1,03 milliard d’euros.