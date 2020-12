Hadopi : 12 millions de pirates, un manque à gagner d’un milliard d’euros

Près de 12 millions de Français ont consommé des contenus audiovisuels et sportifs piratés en 2019. Selon une étude de la Hadopi, le manque à gagner pour ces filières s’élève à 1,03 milliard d’euros. Cela représente ainsi 9% d’un marché qui pèse 11,6 milliards d’euros.

Les secteurs qui ont connu le plus de piratage sont la vente physique (310 millions d’euros) et la vente d’abonnements à la télévision payante (260 millions d’euros). Les finances publiques en prennent aussi un coup, puisqu’elles laissent passer plus de 320 millions d’euros. Cette somme correspond à la TVA, aux charges sociales et patronales, à l’impôt sur les sociétés et sur le revenu.

Le piratage représente en outre une destruction potentielle de 2 650 emplois pour les filières concernées. Selon Denis Rapone, le président de la Hadopi, les filières en question sont « déjà très fragilisées par les effets de la crise sanitaire ». Il ajoute que les téléchargements en torrent (P2P) ont diminué depuis 2009 et la création de la Hadopi. En revanche, le streaming et le téléchargement direct (DDL) restent importants. Il est même question d’une « progression notable » selon les cas.

Un autre problème pour les ayants droit et la Hadopi n’est autre que l’IPTV. Ce système permet d’avoir accès à plein de chaînes de télévision pour quelques euros seulement. Cette pratique attire de plus en plus de monde.

La Hadopi veut continuer la lutte contre le piratage

« Ainsi, ce sont 11,8 millions d’internautes en moyenne » qui s’adonnent à ces pratiques chaque mois. Ils étaient même 13,6 millions en mars, le confinement ayant « amplifié le phénomène », a souligné Denis Repone.

Dans ce contexte, la Hadopi appelle « ardemment » la « reprise de l’examen » des dispositions de lutte contre le piratage prévues par la réforme de l’audiovisuel. La première mouture des dispositions a été abandonnée, la crise sanitaire ayant chamboulé le calendrier parlementaire. Ce texte prévoyait notamment une fusion du CSA et de l’Hadopi au sein d’une nouvelle autorité de régulation baptisée Arcom.