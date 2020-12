Sur ordre de la Chine, Huawei utiliserait la reconnaissance faciale pour identifier les Ouïghours

Malgré l’élection de Joe Biden, Huawei n’est sans doute pas sorti de la nasse et de ses complications avec les Etats-Unis et quelques autres pays (Japon, France, Angleterre, Australie, etc.). PIVM, un groupe indépendant qui effectue des recherches sur les systèmes de vidéosurveillance, affirme en effet que Huawei ainsi que la société Megvii ont développé des algorithmes de reconnaissance faciale capables d’identifier des Ouïghours via de simples caméras de surveillance. Cette reco faciale serait rattachée à un dispositif d’alerte destiné aux forces de police, ce qui laisse comprendre que la technologie est ici employée dans un objectif strictement oppressif.

Toujours selon IPVM, les deux sociétés chinoises travailleraient dans ce dossier sous les ordres directs du gouvernement chinois. En d’autres termes, Huawei est accusé de se rendre directement complice des atteintes aux droits de l’homme menées par la Chine contre la communauté Ouïghours, même si l’on doit noter que le dispositif de reconnaissance faciale n’a pas (encore) été mis en place (selon PIVM). Amnesty International estime que plus d’un million de Ouïghours sont enfermés à l’intérieur de camps dans la région du Xinjiang. Rappelons aussi que Huawei ainsi que Megvii sont depuis plus d’un an sur liste noire américaine.