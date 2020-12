Halo Infinite sortira finalement à l’automne 2021 + nouvelles images

Halo Infinite a une nouvelle date de sortie : ce sera pour l’automne 2021. Le jeu aurait dû être disponible en cette fin d’année avec la sortie des Xbox Series X et Xbox Series S. Mais 343 Industries, le studio qui développe le jeu, a préféré le repousser.

Nous avons déjà eu le droit à une démo de Halo Infinite cet été. Et autant dire que les joueurs ont été critiques à son sujet. Les graphismes n’étaient pas au rendez-vous, surtout quand on connaît la puissance de la Xbox Series X. Il y a eu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux et ailleurs. 343 Industries a donc préféré reporter son jeu pour le peaufiner.

De nouvelles images de Halo Infinite avec de meilleurs graphismes

Aujourd’hui, le studio a partagé des nouvelles images de Halo Infinite pour montrer qu’il y a eu des progrès. Et effectivement, on peut voir que la qualité est bien meilleure que celle de cet été.

« La réalité est que l’art et les visuels n’étaient pas au niveau que nous tenons pour Halo – même dans un état de travaux en cours », a reconnu Neill Harrison, directeur de la gestion artistique de 343 Industries. « Les réactions ont été très humiliantes et nous ont poussés à envisager d’autres possibilités d’amélioration ».

Il est également question du mode multijoueur qui aura une approche free-to-play. « Les joueurs qui jouent gratuitement pourront débloquer des objets à travers une multitude de types de personnalisation différents pour leur permettre de se représenter dans le jeu », a déclaré Chris Blohm, un designer du système de progression de Halo Infinite. Il précise que le jeu n’aura pas de loot boxes aléatoires ou d’objets qui influencent le jeu.

Rendez-vous donc à l’automne 2021 pour jouer à Halo Infinite sur Xbox Series X et Xbox Series S. Le titre sera également disponible sur les PC sous Windows et sur Xbox One.