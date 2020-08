Le multijoueurs Halo Infinite sera free-to-play, et poussera jusqu’à 120 FPS

Depuis l’annonce de Halo Infinite et les quelques images qui en ont été diffusées, entre la déception non-dissimulée des joueurs vis-à-vis des graphismes et les différents bruits qui couraient en ce qui concerne le mode multijoueurs, depuis bien longtemps un élément clé de la saga, une clarification était de rigueur. Et Microsoft vient de l’apporter : « La légendaire série Halo revient avec une des campagnes Master Chief les plus complètes à ce jour et une incroyable expérience multijoueurs en free-to-play ». Le studio a également profité de l’occasion pour confirmer que ce mode vise un cap à 120 images par seconde, pour créer une expérience la plus fluide possible.

Ces déclarations interviennent après que deux fuites majeures aient été publiées et rapidement supprimées sur le net, et si techniquement cette fluidité visuelle est très certainement appréciable, surtout dans un shooter en ligne, elles ne vont pas faire que des heureux : free-to-play est une jolie façon de dire que l’on va très certainement manger à nouveau le désormais classique Battle Pass, un fait également avancé par un des fuiteurs. Et de toutes les façons qui existent pour débloquer du contenu personnalisable, ce n’est clairement pas la plus fun ou la meilleure.