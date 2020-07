Démo Halo Infinite : 343 Industries répond aux critiques

Il était temps : un peu plus d’une semaine après le gros raté de la première démo de Halo Infinite, le développeur du titre, 343 Industries, est monté au créneau afin d’essayer de se justifier. John Junyszek, le community manager de 343i, a dans un premier temps confirmé que la démo provenait d’une ancienne version du jeu :« La build que nous avons utilisé pour la démo de la campagne était une version en cours datant de plusieurs semaines, avec des éléments graphiques et de systèmes de jeux qui doivent encore être fignolés et terminés ». On s’en doutait un peu, mais la question reste toujours de savoir qui a bien pu prendre la décision de valider cette vieille build pour une démo de cette importance, et lors d’une conférence showcase de cette importance.

« Craig » la Brute est devenue une véritable star des réseaux sociaux. 343i pourra t-il sauver du ridicule le grand méchant du jeu ?

Le CM de 343i s’est ensuite lancé dans une explication un peu étrange : les réactions du public auraient été négatives… parce que le jeu opèrerait un retour aux sources en terme de direction artistique, avec des palettes de couleurs plus franches et des environnements plus ouverts, moins complexes que ceux d’un Halo 4 par exemple. Certes, une petite partie des critiques était bien faite de ce métal là, et l’on a même vu ressortir la démo de Halo 4 dévoilée lors d’un E3 passé… alors même que cet opus est globalement détesté par les fans à cause des multiples trahisons à la franchise d’origine (teintes ternes, absence d’humour, lore faible, etc.). Il n’en reste pas moins que ces quelques hypocrites opportunistes mis à part, la démo souffrait de défauts techniques objectifs, avec des textures franchement trop simplistes et du popping dans tous les sens (des pans entiers de montagnes ou des nuages qui apparaissent d’un coup par exemple).

Sans tout à fait reconnaitre (publiquement) la globalité des torts reprochés, 343i annonce tout de même qu’il va « travailler afin d’améliorer certaines zones de jeu et augmenter le niveau de fidélité ainsi que le niveau graphique global pour la version finale du jeu ». Le studio va devoir mettre les bouchées doubles : Halo Infinite sortira sans doute dans 4 mois environ, en même temps que le lancement de la Xbox Series X.