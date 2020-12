Free Mobile évoque l’eSIM, qui sera bientôt disponible

Free Mobile a mis en ligne une nouvelle brochure tarifaire qui fait mention de l’eSIM. Nous apprenons que son prix sera de 10 euros. Cette présence dans la brochure tarifaire et l’indication du prix promettent une disponibilité prochaine chez l’opérateur.

Free Mobile est le dernier opérateur français à proposer l’eSIM. Orange, SFR et Bouygues Telecom la proposent déjà à leurs clients, et ce depuis un moment maintenant. Xavier Niel, le dirigeant de Free, avait d’abord dit ne pas être « fan de l’eSIM ». Mais la situation a évolué depuis et le quatrième opérateur va faire comme ses concurrents.

Pour rappel, l’eSIM est une SIM intégrée dans son appareil. Il peut s’agir d’un smartphone, d’une montre connectée ou autre chose. Sa configuration se fait directement au niveau de l’appareil pour se connecter au réseau de son opérateur.

Dans le cas de Free Mobile, il sera bientôt possible d’avoir l’eSIM sur différents supports. Elle permettra d’avoir deux lignes (une ligne sur la carte SIM physique et une autre sur l’eSIM). Ou bien elle permettra d’avoir une connexion cellulaire sur les Apple Watch, Galaxy Watch et autres montres.

Comme dit auparavant, la disponibilité de l’eSIM chez Free Mobile est pour bientôt. L’opérateur n’a toutefois pas encore donné une date précise.