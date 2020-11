Free : importante panne d’Internet en cours

Le week-end commence mal pour les clients de Free avec une importante panne d’Internet sur les Freebox. De nombreux sites et services ne sont tout simplement pas disponibles depuis quelques minutes.

Comme le montre la carte sur Downdetector, tous les coins de la France subissent la panne Internet de Free en ce moment. Le problème se situe généralement au niveau des DNS de l’opérateur. Il est donc possible d’utiliser des DNS alternatifs. Mais c’est inutile ici : ça change rien selon les abonnés.

Quelques tweets montrent la panne d’Internet chez Free depuis une Freebox :

C'est cassé entre Amazon et Free. Emportant au passage tous les services hébergés par AWS … pic.twitter.com/VkNF9dB6Vh — Robin Biechy (@RobinBiechy) November 27, 2020

Il semblerait que ce soit le lien Free – AWS qui soit down pour une partie des clients. du coup Amazon / service et sites sur AWS / Alexa etc … sont injoignables pour certains — free-reseau.fr (@FreeReseau) November 27, 2020

L'internet est dans les choux ! Problème @free faut se cotiser pour acheter du peering ? — MrQuaRaté (@MrQuaRate) November 27, 2020

Discord, epic game, twitch bloqué par free merci 🆓 — KenZzTV (@KenZzTV) November 27, 2020

Comme l’ont remarqué certains, il semblerait qu’il y ait un soucis entre le réseau de Free et Amazon Web Services (AWS). Il s’agit de l’un des principaux fournisseurs de services en ligne. Beaucoup de sites et services s’appuient sur AWS pour fonctionner. Et comme il y a visiblement un blocage, tous les abonnés avec une Freebox perdent l’accès à Internet.

AWS a connu une importante panne cette semaine. Mais Amazon a su la corriger en quelques heures. Ici, la panne d’Internet est bien spécifique à Free et non aux autres opérateurs.

Comment retrouver un accès à Internet pendant cette panne de Free ?

Passer par un VPN permet de contourner les soucis. Mais à part ça, il n’y a pas grand chose à faire pour l’instant, si ce n’est patienter. Free n’a pas réagi sur le sujet pour l’instant.