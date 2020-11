Une panne d’Amazon Web Services (AWS) bloque l’accès à plusieurs services

Amazon Web Services (AWS) est actuellement victime d’une importante panne. Il se trouve que beaucoup de services et sites s’appuient sur AWS pour fonctionner. Il est donc compliquer, voire impossible de les utiliser pour l’instant.

Plusieurs services ont commenté la panne d’AWS via des tweets :

We are working to resolve this quickly. We are impacted by the widespread AWS outage and hope to get our customers up and running soon. Most streaming should work as expected during this time. — Roku Support (@RokuSupport) November 25, 2020

[status] Identified: Members are receiving an "Oops, something went wrong" error when trying to log in or create an account due to a current AWS outage. We are monitoring the situation and will continue to share information here as it… https://t.co/drGhoVfYMv — Flickr Help (@FlickrHelp) November 25, 2020

An Amazon AWS outage is currently impacting Adobe Spark so you may be having issues accessing/editing your projects. We are actively working with AWS and will report when the issue has subsided. https://t.co/uoHPf44HjL for current Spark status. We apologize for any inconvenience! — Adobe Spark (@AdobeSpark) November 25, 2020

@RSS statistics and logs are still capturing your downloads. Uploads and User Dashboards are the only affected service with this AWS outage. — RSS Podcasting (@rss) November 25, 2020

Même la New York City Transit Authority rencontre un problème à cause de la panne d’AWS. Il s’agit du service qui gère une partie des transports en commun de New York. Il indique ne pas avoir été en mesure de mettre à jour des informations.

D’autre part, certains services d’Amazon sont actuellement indisponibles. C’était notamment le cas de l’assistant Alexa et du service de streaming Prime Music.

Amazon est au courant de la panne pour Amazon Web Services (AWS)

Comme on peut s’en douter, Amazon est au courant du problème en cours. Le groupe dit qu’il enquête et prévoit de corriger le tir le plus rapidement possible. Il n’y a pas plus de détails pour l’instant.