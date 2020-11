PS5 : Sony bannit les joueurs qui vendent leur PlayStation Plus Collection

Les joueurs avec une PS5 et un abonnement au PlayStation Plus ont le droit au PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’une collection de 20 jeux PS4 disponibles sans frais supplémentaires. Certains vendent leur accès pour se faire de l’argent et Sony a décidé de les bannir.

Il faut avoir une PS5 pour être en mesure de réclamer la PlayStation Plus Collection. Mais une fois que c’est fait, les jeux peuvent être joués aussi bien sur PS5 que sur PS4, tant que le même compte PSN est utilisé. Des petits malins vendent donc un accès à leur compte PSN pour quelques euros, permettant à d’autres d’accéder aux jeux sans avoir une PS5.

Sony a repéré la pratique et a su détecter les joueurs avec une PS5 qui vendent leur accès au PlayStation Plus Collection. Sony n’a pas hésité : le groupe bannit leurs comptes. Cela a aussi un impact chez les joueurs qui ont payé l’accès, puisqu’ils se retrouvent bloqués.

Selon Gamerbraves, Sony bannit définitivement les comptes PSN qui sont reliés à une PS5. Sur PS4, ce serait une interdiction pendant deux mois et non à vie.

Comment Sony fait-il pour détecter la vente du compte PSN ? Ce n’est pas dit, mais il est possible que le groupe se base sur l’adresse IP. Voir plusieurs adresses IP à différents endroits avec le même compte est plus que suspect.