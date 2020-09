Sony annonce PlayStation Plus Collection : des jeux PS4 sur PS5 en bonus

Les joueurs PlayStation connaissent déjà le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, d’avoir des jeux offerts chaque mois, des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud. Sur PlayStation 5, ils auront aussi le droit au PlayStation Plus Collection.

Les possesseurs d’une PlayStation 5 ayant un compte PlayStation Plus pourront jouer à une sélection de jeux PlayStation 4 qui ont connu un succès, avec des titres comme Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 et bien d’autres. Voici la liste :

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 : A Thief’s End

Until Dawn

La PlayStation Plus Collection sera un avantage supplémentaire qui s’ajoutera aux avantages dont les membres PlayStation Plus bénéficient déjà avec le prix de leur abonnement. Sony fait comprendre que ce sera inclus avec le PlayStation Plus et qu’il n’y aura pas un surcoût pour accéder aux jeux.

La PlayStation 5 sera disponible le 19 novembre prochain, avec la PlayStation 5 Digital Edition. Elles seront respectivement proposées pour 499,99€ et 399,99€.