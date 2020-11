The Mandalorian en AR dans les Pixels et certains smartphones Android 5G

Joli coup de pub de la part de Google, qui rappelle de façon ingénieuse que sa gamme Pixel existe : le géant américain propose en effet en partenariat avec LucasFilm The Mandalorian AR Experience (Lien Google Play Store – Gratuit) une app de réalité augmentée qui permet de revivre dans son salon quelques scénettes de la série Disney+. « Incarnez un chasseur de primes, et donnez vie au monde de The Mandalorian chez vous. Interagissez avec les personnages et découvrez des trésors cachés en revivant des scènes de la saison 1. Suivez les traces de the Mandalorian, trouvez the Child et utilisez la Force, aux côtés des représentations grandeur nature de vos personnages préférés ».

Dans les faits, l’app n’est pas vraiment un jeu d’aventure en AR mais plus une « expérience » visuellement impressionnante, sachant que les APIs ARCore de Google gèrent désormais l’occlusion (les éléments AR peuvent être masqués en partie par des objets réels). De nouvelles scénettes seront disponibles chaque semaine. L’app est compatible avec les Pixels et une liste assez exhaustive de smartphones 5G sous Android (LG G9, Razr 5G, OnePlus 8, etc.).